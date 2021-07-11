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مصرع شخص اصطدمت به سيارة بالطريق الزراعي بالقليوبية

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، اصطدمت به سيارة مسرعة، أثناء عبوره طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء إعمال الصفة التشريحية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ، يفيد اصطدام سيارة بشخص أثناء عبوره طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي أمام مدينة طوخ، وتوفى في الحال.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثمان المتوفى عقب انتهاء إعمال الصفة التشريحية.

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