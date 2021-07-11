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حاكم إقليم أفغاني يؤكد أن قوات الأمن صدت هجوما لـ"طالبان" على عاصمته

الأحد 11/يوليو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد مسؤولون أفغان أن قوات الأمن صدت اليوم الأحد هجوما شنه مقاتلو حركة "طالبان" على وسط إقليم رئيسي في شمال البلاد على الحدود مع طاجيكستان.
وقال عبد الله قارلوق حاكم إقليم طخار إن "هجمات العدو تم صدها ومني بخسائر فادحة لم يسبق لها مثيل إذ قتل 55 من الأعداء وأصيب 90 آخرون".

وأكد خليل عسير المتحدث باسم قيادة شرطة طخار في تصريح لوكالة "رويترز" أن "عناصر طالبان هاجموا طالقان (عاصمة الإقليم) من أربعة اتجاهات الليلة الماضية (السبت) لكنها واجهت مقاومة شديدة من قوات الأمن والسكان المحليين".

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية على "تويتر" إن "ما يزيد عن عشرة من مقاتلي طالبان قتلوا في ضربات جوية شنها سلاح الجو على مخابئ في مقاطعات بمدينة طالقان في وسط إقليم طخار".

وطالقان أحدث عاصمة لأحد الأقاليم تتعرض لهجوم من "طالبان".

وقبل أيام، دخل مقاتلو "طالبان" عاصمة إقليم بادغيس الغربي واستولوا على منشآت للشرطة والأمن وحاولوا الاستيلاء على مكتب الحاكم قبل أن تجبرهم القوات الخاصة على التراجع.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي شهدت سيطرة المسلحين على أراض في أنحاء أفغانستان بينما تنفذ القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة المراحل الأخيرة من انسحابها بعد نحو 20 عاما من القتال.

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قوات الامن افغانستان

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