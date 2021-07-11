سمير فرج: رئيس وزراء إثيوبيا مُتهم بانتهاك حقوق الإنسان في تيجراي

Advertisements
سمير فرج: رئيس وزراء إثيوبيا مُتهم بانتهاك حقوق الإنسان في تيجراي
الأحد 11/يوليو/2021 - 11:01 م
أمنية فوزي
Advertisements
قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن أكبر مشكلة تواجه إثيوبيا في الفترة الحالية هي وجود 9 قوميات بها، وبالإضافة إلى مشكلة منطقة تيجراي.
وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، ُأجبر على وقف إطلاق النار في تيجراي بعد هزيمته، وأصبح في موقف صعب، لأن أمريكا والأمم المتحدة تتهمانه بانتهاك حقوق الإنسان لما فعله في منطقة تيجراي بعد قتل مواطنيها.
وأكد، أن ما فعله آبي أحمد في منطقة تيجراي لا يتناسب مع حصوله على جائزة نوبل، مؤكدًا أنه كان عليه المحافظة عليها، بدلا من انتهاك حقوق الإنسان في تجراي وقتل مواطنيها.
ولفت "فرج"، إلى أن إثيوبيا الآن إذا لم تُحكم بالديمقراطية ستصبح "بلقان إفريقيا"، منوها أن آبي أحمد يواجه مشكلة كبيرة في تيجراي.
وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، ُأجبر على وقف إطلاق النار في تيجراي بعد هزيمته، وأصبح في موقف صعب، لأن أمريكا والأمم المتحدة تتهمانه بانتهاك حقوق الإنسان لما فعله في منطقة تيجراي بعد قتل مواطنيها.
وأكد، أن ما فعله آبي أحمد في منطقة تيجراي لا يتناسب مع حصوله على جائزة نوبل، مؤكدًا أنه كان عليه المحافظة عليها، بدلا من انتهاك حقوق الإنسان في تجراي وقتل مواطنيها.
ولفت "فرج"، إلى أن إثيوبيا الآن إذا لم تُحكم بالديمقراطية ستصبح "بلقان إفريقيا"، منوها أن آبي أحمد يواجه مشكلة كبيرة في تيجراي.
Advertisements