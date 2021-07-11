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سمير فرج: رئيس وزراء إثيوبيا مُتهم بانتهاك حقوق الإنسان في تيجراي

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن أكبر مشكلة تواجه إثيوبيا في الفترة الحالية هي وجود 9 قوميات بها، وبالإضافة إلى مشكلة منطقة تيجراي.

وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، ُأجبر على وقف إطلاق النار في تيجراي بعد هزيمته، وأصبح في موقف صعب، لأن أمريكا والأمم المتحدة تتهمانه بانتهاك حقوق الإنسان لما فعله في منطقة تيجراي بعد قتل مواطنيها.

وأكد، أن ما فعله آبي أحمد في منطقة تيجراي لا يتناسب مع حصوله على جائزة نوبل، مؤكدًا أنه كان عليه المحافظة عليها، بدلا من انتهاك حقوق الإنسان في تجراي وقتل مواطنيها.

ولفت "فرج"، إلى أن إثيوبيا الآن إذا لم تُحكم بالديمقراطية ستصبح "بلقان إفريقيا"، منوها أن آبي أحمد يواجه مشكلة كبيرة في تيجراي.

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