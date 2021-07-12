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أبرزها فصل "موظفي الإخوان".. اليوم البرلمان يحسم 3 مشروعات قوانين

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة، اليوم الاثنين، وذلك لأخذ الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين، وهم كالتالي:

1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

2) مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.


وكان مجلس النواب، برئاسة المسشار حنفي جبالي، وافق في جلسته العامة، أمس الأحد، على مشروع قانون تعديل عدد من المواد باللائحة الداخلية للمجلس، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، في مجموعه، على أن يتم الموافقة نهائيًا عقب مراجعته في مجلس الدولة.

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش.

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تعديل عدد من المواد تعديل أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي

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