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المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل الأطفال الموهوبين في الرياضة

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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استقبلت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة مجموعة من الاطفال الموهوبين والمتفوقين في مجالات رياضية مختلفة وهم: أمينة كريم الحاصلة علي عدد من البطولات والميداليات الذهبية في رياضة التنس، والطفلة زينه مصطفي حاصلة علي ميداليات ذهبية في رياضة الجمباز، والطفل أدم رضا عزب والذي شارك في ٩بطولات للجمباز اخرها شهر مايو الماضي وحصل علي ميداليات ذهبية، واعرب عن سعادتها وفخرها بما حققوه من إنجاز في هذا السن الصغير وأنهم مستقبل مصر ومن سيرفعون أسمها عاليا في المحافل الدولية، وأهدتهم درع المجلس تقديرا وتكريما لهم ولمجهودهم وإصرارهم على التفوق والنجاح.

وأكدت الامين العام للمجلس أن تقديم الدعم والمساندة للأطفال الموهوبين فى كافة المجالات ضمت اولويات عملنا، وهم شركاء وسفراء المجلس لدعم حقوق الطفل التي كفلها لهم الدستور والاتفاقيات الدولية، ومنها حق الطفل في التعليم والصحة والحماية وحقوق الاطفال الفقراء،وحق المشاركة في كافة القضايا التي تخصهم دون تمييز.

ومن جانبهم أعرب الأطفال عن سعادتهم بتواجدهم بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وتقدموا بخالص شكرهم وتقديرهم للدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس مؤكدين علي ان هذا التكريم حافز لهم لاستكمال مسيرتهم نحو التفوق والنجاح.

وعلي هامش الزيارة تفقد الاطفال المركز الرئيسي لمنظومة نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ووحدة المشورة الاسرية والدعم النفسي بالمجلس القومي للطفولة والامومة، واستعرض المختصين آلية العمل بمنظومة نجدة الطفل بطريقة مبسطة وانه يمكن التواصل معهم من خلال خط نجدة الطفل علي الرقم١٦٠٠٠ علي مدار اليوم وطوال الاسبوع، او من خلال الواتس اب علي الرقم 01102121600 او رقم الواتس اب بيزنس 01016609579 او من خلال تطبيق نبته مصر والذي يسهم بشكل كبير في الحصول علي كافة الخدمات التي يقدمها المجلس لحماية الاطفال المعرضين للخطر، كما تعرف الاطفال علي الخدمات التي تقدمها وحدة المشورة والدعم النفسي للاطفال والمراهقين واسرهم.
المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل الأطفال الموهوبين في الرياضة
المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل الأطفال الموهوبين في الرياضة
المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل الأطفال الموهوبين في الرياضة
المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل الأطفال الموهوبين في الرياضة

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