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عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب النظر للسياحة الداخلية والخارجية بشكل مختلف وذلك بالتزامن مع بدء انحسار فيروس كورونا في مصر، معلقا: "أنا أؤمن بالمنافسة.. هناك عروض سياحية من دولة تركيا بيقدموا 7 أيام في فندق 4 نجوم بقيمة 12 ألف جنيه، إحنا ساكتين ليه فين الشغل بتاعنا".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "فين المنافسة.. إحنا عندنا البحر المتوسط كله، الساحل الشمالي من أوله لأخره دولة لوحده"، مناشدا مصر للطيران تخفيض قيمة تذكرة السفر لشرم الشيخ والغردقة.

وأضاف، "مينفعش تذكرة شرم الشيخ والغردقة تكون نفس قيمة تذكرة تركيا وبيروت، إزاي معندناش في الساحل الشمالي غير 5 فنادق وأسعارها مش أي حد يقرب منها".

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