مندوب مصر بالأمم المتحدة: تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان بمجلس الأمن بشأن السد (فيديو)



وتابع أن هناك تحركات واتصالات كبيرة تتم من مصر بشأن القرار المقدم من تونس بشأن السد الإثيوبي، وبشأن تعنت إثيوبيا فى التوصل لـ اتفاق.











قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، إن تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان فى مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع القرار هو وسيلة للدفاع عن حقوق مصر والسودان وليس غاية، حيث أننا تهدف لتصعيد الأمر أمام العالم.وحول سبب عدم صدور أى قرار إدانة بشأن الملء الثاني للسد، قال: "كل الدول تتحسس موقفها، وأنه فى حالة صدور قرار ستنتظر التنفيذ، مشيرا إلى أن المجلس فى قضايا معقدة بشكل مستمر".ونوه مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بأن أعضاء مجلس الأمن لا يريدون أن يتخذوا موقفًا بشأن السد يحسب عليهم بعد ذلك".