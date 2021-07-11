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خبير: القادة العسكريون يتوخون الحذر عند اتخاذ قرار الحرب
الأحد 11/يوليو/2021 - 11:06 م
أمنية فوزي
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قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن العسكريين أكثر أناس يتوخون الدقة والحذر حتى اتخاذ قرار الحرب؛ لأن العسكري يعرف تماما أبعاد الحرب.
ولفت اللواء سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن أحد اللوردات قال له سنة 1976 إن مصر أقوى دولة في المنطقة لكن المشكلة أن من حولها يضعوها في حمام سباح لا يريدون زيادة الماء فتغرق ولا نقصه فتنطلق.
وأضاف فرج: "الرئيس واعي تماما لكل دروس الماضي، وصاحب القرار حريص على البلد واتخاذ القرار، لو وصلنا لنقطة اللا عودة لن يتردد في اتخاذ القرار المناسب".،
وتابع: "الرئيس قال مصر مش هتعطش، وأن أثق في قيادة الرئيس، ومش لازم نفضل نرتل".
وأشار اللواء سمير فرج إلى أن السد بالنسبة للإثيوبيين هدف قومي لتوحيدهم وليس مشروع اقتصادي، مردفا:"مشرع السد هدفه يجمع إثيوبيا على هدف واحد".
وأكد فرج، أن الموافقة على عرض مشكلة سد النهضة في مجلس الأمن، في حد ذاته مكسب، لأنه كان من الممكن أن تستخدم أيي دولة حق الفيتو وترفض مناقشة القضية، وتدفع بعدم الاختصاص.
واختتم برسالة للرأي العام، قائلا: "الرأي العام لازم يثق إن صاحب القرار السياسي والعسكري أمين على مصلحة البلد، والرئيس لا ينفعل مع الأحداث الانفعالية".
ولفت اللواء سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن أحد اللوردات قال له سنة 1976 إن مصر أقوى دولة في المنطقة لكن المشكلة أن من حولها يضعوها في حمام سباح لا يريدون زيادة الماء فتغرق ولا نقصه فتنطلق.
وأضاف فرج: "الرئيس واعي تماما لكل دروس الماضي، وصاحب القرار حريص على البلد واتخاذ القرار، لو وصلنا لنقطة اللا عودة لن يتردد في اتخاذ القرار المناسب".،
وتابع: "الرئيس قال مصر مش هتعطش، وأن أثق في قيادة الرئيس، ومش لازم نفضل نرتل".
وأشار اللواء سمير فرج إلى أن السد بالنسبة للإثيوبيين هدف قومي لتوحيدهم وليس مشروع اقتصادي، مردفا:"مشرع السد هدفه يجمع إثيوبيا على هدف واحد".
وأكد فرج، أن الموافقة على عرض مشكلة سد النهضة في مجلس الأمن، في حد ذاته مكسب، لأنه كان من الممكن أن تستخدم أيي دولة حق الفيتو وترفض مناقشة القضية، وتدفع بعدم الاختصاص.
واختتم برسالة للرأي العام، قائلا: "الرأي العام لازم يثق إن صاحب القرار السياسي والعسكري أمين على مصلحة البلد، والرئيس لا ينفعل مع الأحداث الانفعالية".
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