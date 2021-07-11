خبير: القادة العسكريون يتوخون الحذر عند اتخاذ قرار الحرب

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن العسكريين أكثر أناس يتوخون الدقة والحذر حتى اتخاذ قرار الحرب؛ لأن العسكري يعرف تماما أبعاد الحرب.



ولفت اللواء سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن أحد اللوردات قال له سنة 1976 إن مصر أقوى دولة في المنطقة لكن المشكلة أن من حولها يضعوها في حمام سباح لا يريدون زيادة الماء فتغرق ولا نقصه فتنطلق.



وأضاف فرج: "الرئيس واعي تماما لكل دروس الماضي، وصاحب القرار حريص على البلد واتخاذ القرار، لو وصلنا لنقطة اللا عودة لن يتردد في اتخاذ القرار المناسب".،



وتابع: "الرئيس قال مصر مش هتعطش، وأن أثق في قيادة الرئيس، ومش لازم نفضل نرتل".



وأشار اللواء سمير فرج إلى أن السد بالنسبة للإثيوبيين هدف قومي لتوحيدهم وليس مشروع اقتصادي، مردفا:"مشرع السد هدفه يجمع إثيوبيا على هدف واحد".



وأكد فرج، أن الموافقة على عرض مشكلة سد النهضة في مجلس الأمن، في حد ذاته مكسب، لأنه كان من الممكن أن تستخدم أيي دولة حق الفيتو وترفض مناقشة القضية، وتدفع بعدم الاختصاص.



واختتم برسالة للرأي العام، قائلا: "الرأي العام لازم يثق إن صاحب القرار السياسي والعسكري أمين على مصلحة البلد، والرئيس لا ينفعل مع الأحداث الانفعالية".

