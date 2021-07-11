الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

اقترب مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من حسم صفقة التعاقد مع نجم المنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويبحث المارد الأبيض، تدعيم الجبهة اليمنى في ظل طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.





ودخل نادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي، للحصول على توقيعه مع بداية الموسم المقبل.





ويعد العراقي، واحد من أفضل لاعبي الكرة المصرية بالوقت الحالي، وساهم مع المنتخب الوطني الأولمبي، في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو.





ومن المقرر أن يشارك اللاعب مع الفراعنة الصغار في دورة الألعاب الأولمبية، بالشهر الجاري حيث يلعب المنتخب الوطني بجانب كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.



