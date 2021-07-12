اليوم.. فحص مخالفات ديوان عام محافظة سوهاج على طاولة "خطة النواب"

تواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.





هذا ومن المُقرر، أن تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المُشكلة من قِبل وزارة المالية برقم 76 لسنة 2021، بشأن فحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج بناءًا على توصية مجلس النواب.





ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة، اليوم الاثنين، وذلك لأخذ الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين، وهم كالتالي:





1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.





2) مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.



