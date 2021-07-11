موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

وافق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل ناصر ماهر عقب نهاية الموسم الجاري.

وحددت لجنة التخطيط مبلغ 8 ملايين جنيه للاستغناء عن ناصر ماهر بشكل نهائي، وتنتظر وصول عرض رسمي للاعب من أجل إنهاء إرتباطه بالنادي، .

ويسعى موسيماني لتجديد دماء الفريق بعناصر جديدة حتى يتمكن الفريق من المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق الموسم المقبل.

كما يقوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بدراسة ملف الراحلين من اللاعبين الأجانب من صفوف الأهلي.

ويرغب موسيماني في الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب بهدف توفير مكان لصفقة أجنبية جديدة تدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، ومن تلك الأسماء والتر بواليا وجونيور أجاي.