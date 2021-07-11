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موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي
الأحد 11/يوليو/2021 - 11:07 م
محمد الدمتناوي
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وافق
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،
على رحيل ناصر ماهر عقب نهاية الموسم الجاري.
وحددت
لجنة التخطيط مبلغ 8 ملايين جنيه للاستغناء عن ناصر ماهر بشكل نهائي، وتنتظر وصول
عرض رسمي للاعب من أجل إنهاء إرتباطه بالنادي، .
ويسعى
موسيماني لتجديد دماء الفريق بعناصر جديدة حتى يتمكن الفريق من المنافسة على جميع
البطولات التي يشارك فيها الفريق الموسم المقبل.
كما
يقوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بدراسة ملف الراحلين من اللاعبين
الأجانب من صفوف الأهلي.
ويرغب
موسيماني في الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب بهدف توفير مكان لصفقة أجنبية
جديدة تدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، ومن تلك الأسماء والتر بواليا وجونيور
أجاي.
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