Advertisements

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

 

وافق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل ناصر ماهر عقب نهاية الموسم الجاري.

 

وحددت لجنة التخطيط مبلغ 8 ملايين جنيه للاستغناء عن ناصر ماهر بشكل نهائي، وتنتظر وصول عرض رسمي للاعب من أجل إنهاء إرتباطه بالنادي، .

 

ويسعى موسيماني لتجديد دماء الفريق بعناصر جديدة حتى يتمكن الفريق من المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق الموسم المقبل.

 

كما يقوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بدراسة ملف الراحلين من اللاعبين الأجانب من صفوف الأهلي.

 

ويرغب موسيماني في الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب بهدف توفير مكان لصفقة أجنبية جديدة تدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، ومن تلك الأسماء والتر بواليا وجونيور أجاي.

أخبار تهمك

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ يوم

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد هدفي محمد شريف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ 42 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 42 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

09:30 م

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

10:28 م

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

11:05 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

11:06 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي