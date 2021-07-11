محمد الغيطي: إندونيسيا تحارب كورونا بالأشباح (فيديو)

قال الإعلامي محمد الغيطي، إن الدجل والافتراءات حول الأثار السلبية للقاح كورونا، ليست موجودة في مصر فقط، بل في الكثير من دول العالم.وأضاف الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "الثامنة مساءً"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مساء الأحد، أن السلطات في دولة إندونيسيا لكي تشجع المواطنين على أخذ لقاح كورونا، قامت بإجبار بعض الممرضين على ارتداء ملابس أشباح، لكي ترسل رسالة للمواطنين، بأن الشخص الذي لن يحصل على لقاح كورونا سيموت.ولفت إلى أن إندونيسيا من أكثر دول العالم في الإصابات بفيروس كورونا، حيث شهدت بالأمس فقط 4500 إصابة جديدة، و400 حالة وفاة.