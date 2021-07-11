انطلاقة رابطة خريجي الاتحادات والانشطة الطلابية



وقال محمد عز الدين رئيس مجلس ادارة الرابطة إن الرابطة حلم قديم جديد، وأجيال كثيرة سعت من أجل إقامتها واليوم أثبتنا أن الأحلام يمكنها أن تتحقق.

وأضاف عز الدين خلال كلمته في الملتقي أن القيادة السياسية تدعم الشباب دائما وتدعوهم للمشاركة في صناعة المستقبل، ونحن هنا اليوم لنعلن أننا جميعا كأبناء للعمل الطلابي، على أتم استعداد لتلبية نداء الوطن.



وأشار عز الدين الي أن الرابطة ترحب بانضمام كل خريجي الجامعات الممارسين للأنشطة الطلابية من أجل خلق كوادر شبابية قادرة علي خدمة الوطن في مختلف المجالات.



ومن جانبه أكد محمد عسران نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة أن تاريخ العمل الطلابي تملؤه الأحداث التاريخية منذ أيام الخديوي توفيق، ومن قبل ظهور الجامعات، مرورا بأحداث كثير أثبتت قدرة الطلاب على صناعة الفارق في المجتمع.

وأشار في حديثه إلى أن الاتحادات الطلابية هي حجر الزاوية لصناعة القادة، وهي الوسيلة الأفضل لتنمية القدرات وتوجيهها توجيها سليما للمشاركة في العمل العام.



كما تحدث عصام حجاج رئيس قطاع التخطيط والتطوير بالرابطة عن استراتيجية الرابطة وأهدافها التي يتصدرها تقديم الدعم الكامل لخريجي الكليات والجامعات وتنمية قدراتهم لدخول سوق العمل لا بهدف التوظيف بل المساهمة في تطويره، في القطاعين العام والخاص.

نظمت رابطة خريجي الاتحادات والأنشطة الطلابية الملتقي الأول لانطلاق الرابطة رسميا بحضور عدد كبير من القيادات الشبابية علي مستوى الجمهورية بدار الحكمة بوسط القاهرة.