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بإطلالة جذابة.. ياسمين رئيس تتألق فى أحدث ظهور لها

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها ومتابعيها بصور جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ياسمين رئيس في الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية توب باللون الأبيض مكشوف، وهوت شورت من اللون الأسود، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس تشارك في مسلسل "60 دقيقة"، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بعد عشرة أيام، والمسلسل تدور أحداثه في فترتين مختلفتين، في إطار عشر 10 حلقات.

مسلسل "60 دقيقة"، من تأليف محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي، بطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، فاطمة النبوي.

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