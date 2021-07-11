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لمدة 5 ساعات.. إغلاق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو.. تعرف على السبب

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها تنسيقا مع محافظة الجيزة لإزالة أي معوقات بالطرق والمحاور المرورية من شانها التأثير السلبي على الحركة المرورية فسوف يتم إجراء صيانه الفاصل العرضي الخاص بمطلع كوبري ١٥ مايو (المطلع الثاني أمام مسجد المغفرة ) القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعه الدول العربية باتجاه مناطق محافظه القاهرة وذلك لتفادي حدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري.

وأشارت الإدارة، إلى أن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق جزئي لمطلع كوبري ١٥ مايو ( القادم من ميدان سفنكس ) وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة (المطلع الثاني أمام مسجد المغفرة وذلك يوم الاثنين الموافق ١٢ ٧ ٢٠٢١ ابتداء من الساعة ١٢ صباحًا حتى الساعة ٥ صباحًا دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها.

ونشرت الإدارة اللوحات الإرشادية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل ونشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

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