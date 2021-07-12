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استباحوا دماء المواطنين.. اليوم محاكمة 22 متهما من اللجان النوعية بحلوان

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:47 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تنظر اليوم الاثنين الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 22 متهمًا من عناصر الجماعة الإرهابية.

يأتي ذلك في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ.

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهما أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

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حوادث الإرهابية الإرهاب

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