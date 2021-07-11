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عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب توفير فنادق سياحية متوسطة المستوى للمصريين، معلقا: "عايزين فنادي زي بتاعة زمان.. عشان الناس تعرف تصيف، وتنبسط".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الناس من حقها قضاء وقت ممتع في مصيف بسعر مناسب لهم، مضيفا: "ده اقتصاد.. وعايزين البلد تمشي"، متابعا: "كفاية احتكار لشركة مصر الطيران على الطيران الداخلي".

وأضاف، "لو مش ناوي تنزل الأسعار.. وزعوا على شركات الطيران الصغيرة"، متابعا: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي، من كتر ما بلادنا مبهرة وعظيمة".

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