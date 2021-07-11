Advertisements

أماني الطويل: الدبلوماسية المصرية تتفاعل مع كل الأطراف الدولية لحل أزمة السد الإثيوبي

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك نشاط مكثف للدبلوماسية المصرية لدعم حقوق مصر المائية في ملف السد الإثيوبي.

وأضافت "الطويل"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الدبلوماسية المصرية تحاول تبذل مجهودًا كبيرًا في تحسين شروط التفاوض في أزمة السد الإثيوبي.

وأشارت إلى أن الدبلوماسية المصرية تتفاعل مع كل الأطراف الدولية، مؤكدة أنه يجب أن يتم وضع محددات واضحة وخارطة طريق بشأن مفاوضات أزمة السد، عن طريق مجلس الأمن حتى تكون المباحثات مفيدة.

أخبار تهمك

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد هدفي محمد شريف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ أقل من ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ يوم

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

09:30 م

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

11:05 م

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

10:28 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

11:06 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي