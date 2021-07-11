أماني الطويل: الدبلوماسية المصرية تتفاعل مع كل الأطراف الدولية لحل أزمة السد الإثيوبي

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك نشاط مكثف للدبلوماسية المصرية لدعم حقوق مصر المائية في ملف السد الإثيوبي.



وأضافت "الطويل"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الدبلوماسية المصرية تحاول تبذل مجهودًا كبيرًا في تحسين شروط التفاوض في أزمة السد الإثيوبي.



وأشارت إلى أن الدبلوماسية المصرية تتفاعل مع كل الأطراف الدولية، مؤكدة أنه يجب أن يتم وضع محددات واضحة وخارطة طريق بشأن مفاوضات أزمة السد، عن طريق مجلس الأمن حتى تكون المباحثات مفيدة.

