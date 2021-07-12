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اليوم.. مناقشة الشاهد في محاكمة عضو "6 أبريل" متهم بالتظاهر

الإثنين 12/يوليو/2021 - 06:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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تناقش اليوم الاثنين الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، شاهد الإثبات في محاكمة أحد عناصر 6 أبريل لاتهامه بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفى.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شانها تكدير السلم والأمن العام.

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بوابة الفجر الفجر التظاهر 6 أبريل

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