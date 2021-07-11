"حاجة تفقع".. تعليق نهاد أبو القمصان على البرلماني الذي حمل المرأة مسؤولية التحرش

علقت المحامية نهاد أبو القمصان، على تصريحات النائب محمد هاشم بأن المرأة أحد أسباب التحرش، قائلة: "حاجة تفقع الصراحة، والحقيقة تبرير الجريمة يكون دائمًا لحماية المجرمين، ومش عارفة سيادة النائب بيحمي مين بالضبط؟".



وتابعت "أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "مش بس النائب المحترم، لكن ايضًا مشايخ "الغبرة" المتواجدين على منصات التواصل الاجتماعي يبررون جريمة التحرش لأنفسهم قبل الجاني ".



وأضافت أن لديها تحفظ على تغليظ العقوبات على المتحرش، خاصة أن العقوبات جرى تشديدها منذ وقت قصير، لافتة إلى أن الأهم من تشديد العقوبات إيجاد آليات لتنفيذ القانون بفاعلية أكبر، معقبة: "على سبيل المثال جرائم الاغتصاب تصل عقوبتها إلى الاعدام، ومع ذلك ما زالت مستمرة مثل هذه الجرائم بسبب ضعف آليات تنفيذ القانون في بعض الأحيان".

