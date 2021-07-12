اليوم.. المحكمة تنظر تصالح أيمن بهجت قمر في تهربه من الضرائب

تنظر اليوم الاثنين محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفي.



