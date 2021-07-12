Advertisements

اليوم.. النطق بالحكم في دعوى تتهم عمرو أديب بسب وقذف محمد رمضان

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:44 ص
محمد رمضان وعمرو أديب
محمد رمضان وعمرو أديب
مـروة هيـكل
Advertisements
تصدر اليوم الأثنين محكمة جنح الشيخ زايد بأكتوبر النطق بالحكم في الدعوي المقامة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب يطالب فيها بتعويض 100 ألف وواحد جنيه لاتهامه بالسب والقذف.

وكان الدكتور أحمد الجندي المحامي، ووكيل محمد رمضان، تقدم برفع دعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه، إثر هجومه في حلقة سابقة من برنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية mbc، عقب انتقاده لفيديو "الفلوس" الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبواليسر.

وجاء في صحيفة الدعوى، أن الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وتناول موضوعًا عامًا بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

واتهمت الدعوى عمرو أديب بأنه ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان وعمرو أديب محمد رمضان عمرو آديب

أخبار تهمك

رسميًا.. رونالدو هدافًا ليورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب اللائحة.. محمد شريف يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من رامي صبري بعد وفاة شقيقه غرقا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 13 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

23 مارس.. الحكم في تعويض ميريهام كيلر 10 ملايين جنيه بسبب تشهير تامر أمين بها

تأجيل دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف

عاجل.. محمد رمضان يقاضي عمرو أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف جنيه

استغلال وظيفة وشهرة زائفة.. ننشر نص الدعوى المقامة من محمد رمضان ضد عمرو أديب (مستندات)

قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

12:09 ص

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

01:49 ص

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

12:05 ص

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

02:34 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي