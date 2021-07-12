اليوم.. النطق بالحكم في دعوى تتهم عمرو أديب بسب وقذف محمد رمضان

تصدر اليوم الأثنين محكمة جنح الشيخ زايد بأكتوبر النطق بالحكم في الدعوي المقامة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب يطالب فيها بتعويض 100 ألف وواحد جنيه لاتهامه بالسب والقذف.





وكان الدكتور أحمد الجندي المحامي، ووكيل محمد رمضان، تقدم برفع دعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه، إثر هجومه في حلقة سابقة من برنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية mbc ، عقب انتقاده لفيديو "الفلوس" الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبواليسر.





وجاء في صحيفة الدعوى، أن الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.





وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وتناول موضوعًا عامًا بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.



