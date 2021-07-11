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تشكيل منتخب مصر المنتظر في أولمبياد طوكيو 2021
الأحد 11/يوليو/2021 - 11:28 م
محمد جمال
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يستعد المنتخب الوطني الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري ويرغب شوقي غريب المدير الفني للفراعنة فى التتويج بميدالية خلال الأولمبياد.
ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28.
تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع:-
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح
في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور
في خط الهجوم: طاهر محمد - رمضان صبحي-أحمد ياسر ريان
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