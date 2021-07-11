برلماني: تغليظ عقوبة المتحرشين في القانون ليس كافيا (فيديو)



وناشد عضو مجلس النواب المواطنين بعدم جعل حياتهم مستباحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يحدث مشكلات.







قال الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن تغليظ عقوبة المتحرشين في القانون أمر ليس كافيا لمواجهة حالات التحرش، مشيرا إلى أن التحرش ثلاثة أنواع جنسي، ولفظي، واجتماعي وأبرز معالم الأخير التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الثامنة مساءً"، المذاع على قناة "HBCTV"، اليوم الأحد أن العقوبة الموجودة في القانون حاليا رادعة، معلقًا: "عقوبة ولا في الخيال.وأوضح عضو مجلس النواب أن العقوبة تصل لـ غرامة 200 ألف جنيه أو السجن، حيث أنه أصبح جزء منها جنحة وأخر جناية، منوها بأن القانون الهدف منه الردع، معلقا: "الوقاية خيرا من العلاج.ونوه بأن القانون فقط ليس كافيا ولكن لابد من إعادة تشكيل المجتمع، لكوننا في دولة حديثة، منوها بأنه يجب خلق الوعي من قبل الأسرة، معقبًا: "لما تبقى غرامة 200 ألف جنيه الشاب هيجيب فلوس منين؟ غير أسرته.. يبقى كده أجبرنا الأسرة على تعليم أولادها الأصول زي زمان".