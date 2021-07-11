نجم يوفنتوس على رادار بايرن ميونخ

كشفت وسائل إعلامية إيطالية أنه يوجد اهتمام من أحد عمالقة أوروبا بالإيطالي فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي وذلك بعد تألقه الملحوظ في بطولة يورو 2020 مع منتخب بلاده إيطاليا وذلك امتداد لما قدمه مع السيدة العجوز في الموسم الماضي.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو الخبير في انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إلى أن تقارير صحفية مؤخرًا زعمت أن بايرن ميونخ أبدى إعجابه بآداء كييزا في يورو 2020 ويرغب في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد فابريزيو رومانو بأنه لا توجد أي فرصة أمام بايرن ميونخ للتعاقد مع كييزا في الصيف الحالي على الرغم من الشائعات المنتشرة.

وأوضح فابريزيو رومانو أن كييزا ضمن قائمة اللاعبين الذين لا يمكن المساس بهم في الميركاتو الصيفي الحالي في يوفنتوس وسيكون لاعبًا رئيسيًا في مشروع ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس.

وأكد فابريزيو رومانو أن ليفربول طلب معلومات أيضًا من يوفنتوس عن كييزا عقب تألق النجم الإيطالي في يورو 2020.

ولفت فابريزيو رومانو أن كييزا سجل مع يوفنتوس في الموسم الماضي 15 هدفا وصنع 11 هدف آخرين في 46 مباراة في جميع البطولات.