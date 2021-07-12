اليوم.. استكمال محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بالقتل العمد

تنظر اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى.



