وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد









وجه وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الطفلة جوري السيد التي فارقت الحياة وهي في الطريق نحو مستشفى حمود في صيدا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة أن "وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أوعز بفتح تحقيق بملابسات وفاة الطفلة جوري السيد، وقد تم الاتصال بالجهات المعنية كافة، الطبية والإدارية وعائلة الطفلة، بهدف إعداد تقرير تفصيلي ستتم دراسته في اللجنة المختصة بطب الأطفال في وزارة الصحة العامة لإجراء المقتضى".





وأضاف البيان أن وزارة الصحة العامة "تتقدم من عائلة الطفلة بأحر التعازي، مؤكدة ضرورة إبداء المعنيين في القطاع الصحي والطبي أقصى درجات التضامن مع المرضى لعبور هذه المرحلة الدقيقة".



