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نجم الزمالك السابق على طاولة كارتيرون في الميركاتو الصيفي
الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:00 ص
على خلاف
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دخل باسم مرسي، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، دائرة إهتمامات مسؤولي القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
عودة
باسم مرسي لدائرة حسابات الزمالك
وكان
باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة قد خرج من اهتمامات
مسؤولي القلعة البيضاء في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
من
جانبه تحدث بعض الوسطاء مع باسم مرسي مهاجم فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة
حول إمكانية انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد
باسم مرسي أنه يرغب في العودة مرة أخرى لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي
الزمالك، وأنه سيسعى لإنهاء علاقته مع مصر المقاصة بصورة ودية حتى لا تتسبب
الطلبات المالية في إفساد الصفقة.
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