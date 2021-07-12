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نجم الزمالك السابق على طاولة كارتيرون في الميركاتو الصيفي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
على خلاف
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دخل باسم مرسي، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، دائرة إهتمامات مسؤولي القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة،  لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

عودة باسم مرسي لدائرة حسابات الزمالك

 

وكان باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة قد خرج من اهتمامات مسؤولي القلعة البيضاء في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

من جانبه تحدث بعض الوسطاء مع باسم مرسي مهاجم فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة حول إمكانية انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكد باسم مرسي أنه يرغب في العودة مرة أخرى لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وأنه سيسعى لإنهاء علاقته مع مصر المقاصة بصورة ودية حتى لا تتسبب الطلبات المالية في إفساد الصفقة.

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