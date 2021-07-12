اليوم.."خطة النواب" تناقش أعمال الوحدة الحسابية بديوان سوهاج

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقي، اجتماعين لها، الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة وزارة المالية الخاص بفحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، والتي تم تشكيلها بناء علي توصية مجلس النواب.





جاء ذلك بعدما كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وجود إهدار مال عام وشبهة فساد مالي وإداري بمحافظة سوهاج.





وكان وزير المالية قد قرر في 8 يونيو الماضي بناء على طلب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية الخاصة بأعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، للوقوف على عمليات الصرف التي جرت خلال العام المالي 2021-2020.



