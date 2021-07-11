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خبير استثمار: الألعاب الإلكترونية سوق كبير وحجمها 6 مليار دولار في مصر

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد كريم جاد، خبير الاستثمار وتمويل المشروعات، أن هناك الكثير من المشروعات الاستثمارية التي تحقق عائد كبير جدًا، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المالية هو مشروع يدعم الدفع الإلكتروني وهي لها مكاسب كبيرة، كما أنه التجارة الإلكترونية سوق مفتوح و"عطشان" للاستثمار، ولا يحتاج التدخل المالي الكبير ومربح ويستوعب المستثمرين، متابعًا: "الألعاب الإلكترونية تجارة العالمية حجمها 160 مليار دولار وفي مصر 6 مليار دولار، وهناك مطورين مصريين على مستوى العالم".

وأضاف "جاد"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مشروعات الرعاية الصحية لها شكل استثماري جيد وعوائد طيبة، والأزياء والموضة تشكل استثمار جيد وتنافس عالميًا وتستلزم الدراسة والخبرة، كما أنه من يفكر في الاستثمار يكون يمتلك أموال زائدة عن احتياجاته، ومن يفكر في الاستثمار يكون له فكرة ويكون تنفيذها أصعب.

وأشار إلى أن من يفكر في الاستثمار في الشركات الناشئة لابد ان يكون على قوة من الإدارة، حيث إن الإدارة التي لا تمتلك خبرة يكون نسبة المخاطرة مرتفعة بالتعامل معها، منوهًا إلى أنه لا يجب الاستثمار في مشروع بدون فهم ولا تفهم فيه، وأن الشخص الذي يستثمر لابد أن يبحث استراتيجة الشركة التي يستثمر بها، بجانب الوقوف على الخبرات السابقة في الإدارة، مؤكدا أن الفشل في الاستثمار يقدم خبرة في نفس أهمية النجاح، ودراسة السوق له اهمية في نجاح المشروعات.

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