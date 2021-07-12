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"العناني" يزف بشرى سارة عن الوضع السياحي في مصر

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:11 ص
خالد العناني
خالد العناني
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر استقبلت 500 ألف سائح شهريًا خلال الأربع شهور الأخيرة، كما زاد أيضا عدد الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم استلموا المسودة الثانية من خطة ترويج المنتج السياحي النهائي، وسيتم تسلم الاستراتيجية كاملة في نهاية شهر أغسطس لتطبيقها.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن مصر من المقاصد السياحية قليلة التكلفة على السائح، ولكن المشكلة أن الأسواق الرئيسية التي تصدر السياحة لمصر مازالت مغلقة بسبب كورونا، منوهًا بأنهم يتواصلون مع الجانب الروسي لبدء عودة السياحة الروسية، متوقعًا أن معدلات السياحة ستعود كما كانت عقب عودة السياحة الروسية والأوروبية.

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وزير السياحة والآثار مصر خالد العناني السياحة

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