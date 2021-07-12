"العناني" يزف بشرى سارة عن الوضع السياحي في مصر

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر استقبلت 500 ألف سائح شهريًا خلال الأربع شهور الأخيرة، كما زاد أيضا عدد الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.





وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم استلموا المسودة الثانية من خطة ترويج المنتج السياحي النهائي، وسيتم تسلم الاستراتيجية كاملة في نهاية شهر أغسطس لتطبيقها.



