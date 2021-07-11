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مجلس الدفاع الأعلى الفرنسي يجتمع غدا لمناقشة الوضع الوبائي

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، أن مجلس الدفاع الأعلى سيعقد اجتماعا في باريس غدا الاثنين لمناقشة الوضع الوبائي والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تفشي الوباء جراء متحور "دلتا".

وجاء في بيان الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلقي مساء الاثنين خطابا يتناول فيه الوضع الوبائي والإجراءات المحتمل اتخاذها بناء على مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وكذا أهم خطط السلطة التنفيذية للشهور العشرة المتبقية من عهدة ماكرون.

وكانت مصادر إعلامية قالت إن من المتوقع أن يتطرق ماكرون لمسألة إجبارية تلقي عمال القطاع الصحي اللقاحات المضادة لكورونا.

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