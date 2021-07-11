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عاجل.. وفاة شقيق المطرب رامي صبري

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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توفى منذ قليل شقيق المطرب رامي صبري، إثر غرقه في مياه ترعة المريوطية، وتبين من تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتوفى شقيق المطرب رامي صبري.


وأعلنت المطربة شذى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خبر وفاته، حيث كتبت: "البقاء والدوام لله كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمه الله".



وأضافت شذى: "إنا لله و إنا اليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير ان كريم حقيقي زي م ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب".

من جانب آخر طرح النجم رامى صبرى أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتى تحمل اسم "انتى بتهزرى"، من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع جلال الحمداوى.

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