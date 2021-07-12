خبير استراتيجي عن جلسة مجلس الأمن: "عملنا اللي علينا عشان لو فيه تصرف تاني"

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن مجلس الأمن لا يناقش المسائل التنموية إنما يناقش العمليات العسكرية، ولولا ثقل مصر لما ناقش المجلس أزمة السد الإثيوبي، وكان طلب مناقشة الأزمة سيُرفض من الدقيقة الأولى.





وأضاف "فرج"، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن كلمة وزير الخارجية سامح شكري في مجلس الأمن خلال مناقشة الأزمة كانت "هايلة"، لأنه قدم الأزمة للعالم بكل تفاصيلها.



