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خبير استراتيجي عن جلسة مجلس الأمن: "عملنا اللي علينا عشان لو فيه تصرف تاني"
الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:09 ص
أمنية فوزي
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قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن مجلس الأمن لا يناقش المسائل التنموية إنما يناقش العمليات العسكرية، ولولا ثقل مصر لما ناقش المجلس أزمة السد الإثيوبي، وكان طلب مناقشة الأزمة سيُرفض من الدقيقة الأولى.
وأضاف "فرج"، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن كلمة وزير الخارجية سامح شكري في مجلس الأمن خلال مناقشة الأزمة كانت "هايلة"، لأنه قدم الأزمة للعالم بكل تفاصيلها.
وتابع الخبير الاستراتيجي: "مصر عرضت قضية السد على مجلس الأمن، وعملنا اللي علينا، عشان لو في تصرف تاني بعد كده يبقى جينالك وقولنالك".
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