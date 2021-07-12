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تعرف علي الموعد النهائي لعرض فيلم" الإنس والنمس"

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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قررت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" طرح الفيلم بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا، وعرضه يوم 4 من شهر رمضان أغسطس القادم.

ونشرت الشركة المنتجة افيشات الخاصة بالفيلم وكذلك البرومو، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رعب.

الفيلم من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، وغيرهم من النجوم 

والفيلم من سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، وإخراج عمرو عرفة.

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