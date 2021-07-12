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برلماني يحمل المرأة مسؤولية التحرش.. و"الشوباشي": "يحط من شأن الرجال" (فيديو)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:44 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
كساب أحمد
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قالت النائبة فريدة الشوباشي، ردًا على حديث النائب محمد هاشم بأن المرأة أحد أسباب انتشار ظاهرة التحرش: "البرلمان كله كان مستاء من الواقعة. وتعليق النائب الغريب يحط من شأن الرجل العربي والمصري والمسلم كونه يعتبر أن رجال المسلمين ليس لديهم إرادة، ولا ضبط لشهواتهم وكلنا اندهشنا نساء ورجال".

وشددت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد، على ضرورة العودة للاهتمام عبر كافة المؤسسات في الدولة، وفي كافة القطاعات تعليم أو فن لإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعة.

ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن مصر لم تكن تعرف هذه الأفكار الهدامة في المجتمع، معقبة: "لما كنت في فترة الستينيات كنت بروح المحكمة كمحامية (بميني جيب)، وكانت الناس محترمة وماحدش يبص لحد، احنا بقينا في مجتمع تاني بسبب الأفكار دي"

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فريده الشوباشي النائب محمد هاشم التحرش

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