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أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 12-7-2021.. سعر المعدن الأصفر في بداية الأسبوع

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب  في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم  الإثنين، بعد ارتفاعات بلغت 5 جنيهات في تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم :

 عيار 18  ليسجل  674.5 جنيه،

 عيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 899.4 جنيه

الجنيه الذهب 6296 جنيها. 


أسعار الذهب عالميًا:

سجل الذهب مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.

وأنهت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تعاملات، اليوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.6 بالمائة، عند مستوى 1810.6 دولار للأوقية، محققة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 1.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:49 مساء بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.4 بالمائة عند مستوى 1810.5 دولار للأوقية.

ودعم مكاسب الذهب اتجاه أداء الدولار إلى التراجع أمام العملات الرئيسية بالأسواق العالمية، حيث هبط أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1872 دولار، بحلول الساعة 5:51 مساء بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت الورقة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7 بالمائة، عند مستوى 1.3878 دولار، فيما ارتفعت أمام الين الياباني بأكثر من 0.4 بالمائة عند مستوى 110.200 ين، في نفس التوقيت.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، في 7 يوليو الجاري، ضرورة استعداد الولايات المتحدة في حالة حدوث معدل تضخم كبير أو مخاطر اقتصادية أخرى.

وكشف المحضر عن الانقسام بشأن رؤية مخاطر التضخم، مع النظر إلى معدلات البطالة المرتفعة نسبياً، في ظل تقديرات بإمكانية خفض مشتريات المركزي الأمريكي من الأصول في وقت أبكر من التوقعات.

وبين المحضر، أن رأى الأغلبية من المسؤولين يتجه إلى أن مخاطر التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي".

وأكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه لن يتم إتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة بسبب فقط المخاوف من زيادة معدل التضخم.

وقال جيروم باول في جلسه استماع أمام لجنة بالكونجرس، في 23 يونيو الماضي: "لن نرفع أسعار الفائدة بشكل استباقي لأننا نخشى حدوث تضخم محتمل .. سنتنظر أدلة على تضخم فعلي أو اختلالات اقتصادية أخرى".

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في 16 يونيو الجاري، على معدل الفائدة دون تغيير بنهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وأوضح المجلس الفيدرالي في بيان السياسة النقدية، أنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة، متماشياً مع توقعات المحللين.

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