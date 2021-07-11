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"بلدية بارق": افتتاح شوارع مخطط الخبت رقم 26

الأحد 11/يوليو/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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بدأت بلدية محافظة بارق في فتح شوارع مخطط خبت آل حجري رقم ٢٦ وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

وباشر مهندسو ومساحو البلدية بتنزيل الشوارع على الطبيعة وبدأت المعدات بأعمال المسح والفتح تمهيدًا لاعتمادات السفلتة والرصف والإنارة في المستقبل.

وشهد مخطط خبت آل حجري رقم ١٠ نهضة عمرانية بعدما قامت البلدية بأعمال السفلتة والرصف والإنارة لشوارعه وهو ما تهدف البلدية إلى مواصلته في مخطط ٢٦.

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