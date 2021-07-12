آسر ياسين ضابط في مسلسل "الثمانية"









بدأ الفنان أسر ياسين تصوير مسلسل "الثمانية"، ويجسد أسر ياسين دور ظابط مباحث يواجه العديد من الصراعات في إطار الاكشن، ويتم التصوير في التجمع الخامس.مسلسل الثمانية ينتمى لنوعية الـ8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجاري.مسلسل "الثمانية"، بطولة الفنان آسر ياسين،سارة عبد الرحمن، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت.والجدير بالذكر أن الفنان آسر ياسين شارك مؤخرًا كضيف شرف في فيلم "السرب" مع الفنان أحمد السقا، قصي الخولي، منى زكي، دياب، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، أحمد حاتم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.