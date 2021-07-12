شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب الإيطالي ليفوز بكأس أوروبا لكرة القدم على حساب إنجلترا، بعد شوطين إضافيين من المبارة التي شهدت تعادلا 1-1.





واحتكم المنتخبان الإنجليزي والإيطالي إلى ركلات الترجيح في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين 1-1 الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.





https://youtu.be/-9eqaBaW75E



