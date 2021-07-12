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شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب الإيطالي ليفوز بكأس أوروبا لكرة القدم على حساب إنجلترا، بعد شوطين إضافيين من المبارة التي شهدت تعادلا 1-1.

واحتكم المنتخبان الإنجليزي والإيطالي إلى ركلات الترجيح في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين 1-1 الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

https://youtu.be/-9eqaBaW75E

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