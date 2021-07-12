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وزير السياحة عن الإقبال الكبير على الساحل الشمالي: "مقفول من كتر الناس"
الإثنين 12/يوليو/2021 - 02:10 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن وزارة السياحة المصرية أطلقت مبادرة "شتي في مصر" من 15 يناير وحتى نهاية مايو 2021، وكانت هناك أسعار موحدة للمقاصد السياحية.
وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه عندما انتهت مدة المبادرة وضعت وزارة الطيران بالتنسيق مع مجلس الوزراء أسعار معقولة، وهناك سعر موحد لرحلات شرم الشيخ من القاهرة بـ 2150 جنيه شاملة الضرائب.
وأضاف وزير السياحة، أنهم خفضوا قيمة رسوم دخول المناطق الأثرية، منوهًا بأن هناك إقبالًا شديدًا على التوجه إلى الإسكندرية والساحل الشمالي "مقفولين من كتر الناس"، وهناك مصريين بعدد كبير في شرم الشيخ والغردقة.
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