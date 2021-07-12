عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري





توفي شقيق المطرب رامي صبري، غرقًا في ترعة المريوطية، وذلك بحسب التحريات والتحقيقات حول الحادث كانت تحريات رجال المباحث كشفت عن وفاة شاب بعد أن لقي حته غرقاً في مياة ترعة المريوطية بالجيزة.



وأجرى رجال المباحث التحريات والتحقيقات حول الحادث، تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمباحث، حيث انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وتم استدعاء أهل الضحية من أجل سؤالهم والاستعلام عن سبب تواجده في مكان الحادث.



وتجري عمليات التحقيقات في الوقت الحالي فيما يتم تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الحادث للكشف عن تفاصيل الحادث وحول وجود شبهة جنائية فيه أم لا.



كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث، كما تقرر إصدار قرار بتشريح جثة المتوفي للكشف عن السبب الحقيقي في الوفاة.



يذكر أن المطرب رامي صبري كان قد طرح أغنية جديدة تحمل اسم انتي بتهزري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وهي من كلمات المؤلف تامر حسين.



