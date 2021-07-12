Advertisements

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


توفي شقيق المطرب رامي صبري، غرقًا في ترعة المريوطية، وذلك بحسب التحريات والتحقيقات حول الحادث كانت تحريات رجال المباحث كشفت عن وفاة شاب بعد أن لقي حته غرقاً في مياة ترعة المريوطية بالجيزة.

وأجرى رجال المباحث التحريات والتحقيقات حول الحادث، تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمباحث، حيث انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وتم استدعاء أهل الضحية من أجل سؤالهم والاستعلام عن سبب تواجده في مكان الحادث.

وتجري عمليات التحقيقات في الوقت الحالي فيما يتم تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الحادث للكشف عن تفاصيل الحادث وحول وجود شبهة جنائية فيه أم لا.

كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث، كما تقرر إصدار قرار بتشريح جثة المتوفي للكشف عن السبب الحقيقي في الوفاة.

يذكر أن المطرب رامي صبري كان قد طرح أغنية جديدة تحمل اسم انتي بتهزري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وهي من كلمات المؤلف تامر حسين.

أخبار تهمك

عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ 33 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد هدفي محمد شريف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 8 ساعات

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

12:05 ص

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

12:09 ص

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

11:05 م

عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

11:18 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي