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بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن شقيق المطرب رامى صبري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الشاب كريم صبري، شقيق المطرب رامى صبري، وذلك إثر غرقه فى ترعة المريوطية.


يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن كريم صبري:

_من مواليد 1988، وهو طالب فى معهد الفنون المسرحية، وملحن ومطرب.


- أولى أغنياته كانت وطنية عام 2011 بعنوان مصري أصلي.

- قدم أغنية سنجل رومانسية بعنوان من يوم فراقنا، كما قدم أغنية وطنية بعنوان «مش مجرد نيل» وهي من ألحانه وكلمات العميد محمد هيكل وتوزيع أمير سمير.

_كانت آخر أغنية قدمها الفنان الراحل فى شهر يونيو الماضي عن ثورة 30 يونيو وقام بطرحها عبر صفحته باليوتيوب.


يذكر أن الفنانة شذى قد أعلنت خبر وفاة الراحل، عن طريق حسابها الشخصي قائلة «البقاء والدوام لله، كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير إن كريم حقيقي زي مابيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يارب».

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