"الصحة" تعلن "الحل الوحيد" للتحكم في جائحة كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الحل الوحيد للتحكم في جائحة كورونا هو توفير لقاحات فعالة، خاصة أن هذه الجائحة لها الكثير من الأبعاد سواء السياسية أو الاقتصادية.





وتابعت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن مصر صنعت اللقاح الصيني "سينوفاك"، وجار العمل على تصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك".



