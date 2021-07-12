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"الصحة" تعلن "الحل الوحيد" للتحكم في جائحة كورونا (فيديو)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:24 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
كساب أحمد
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الحل الوحيد للتحكم في جائحة كورونا هو توفير لقاحات فعالة، خاصة أن هذه الجائحة لها الكثير من الأبعاد سواء السياسية أو الاقتصادية.

وتابعت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن مصر صنعت اللقاح الصيني "سينوفاك"، وجار العمل على تصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك".

وأشارت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أن مصر تعاونت مع جميع الشركات المنتجة للقاحات للاستيراد وإقامة شراكات في الأبحاث والتصنيع، ولديها القدرة على تصنيع اللقاحات بكميات كبيرة جدًا، ولهذا تم الاتفاق على تصنيع 8 لقاحات أساسية في جدول تطعيم الأطفال، في إطار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات.

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