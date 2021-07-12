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مدير وحدة أمراض العضلات بجامعة عين شمس: التحليل الجيني مجانا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 03:29 ص
ناجية علي
ناجية علي
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة ناجية علي، مدير وحدة أمراض العضلات بجامعة عين شمس، إنه سيكون هناك 24 عيادة طبية متخصصة لاستقبال مرضى ضمور العضلات.

وأشارت "علي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أن التحليل الجيني لمرضى ضمور العضلات سيكون مجانًا.

وأكدت مدير وحدة أمراض العضلات، أنه يجب أن يكون التشخيص مبكرًا، وأن يبدأ العلاج بشكل مبكر جدًا.

في سياق منفصل، أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الخط الساخن لاستقبال استفسارات المواطنين حول المبادرة هو 106.

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عين شمس ضمور العضلات التحليل الجيني

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