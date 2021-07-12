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مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عن عدد جرعات لقاح كورونا القادمة لمصر الفترة المقبلة، قائلًا: "مصر ستحصل على 25 مليون جرعة من لقاح جونسون من جنوب إفريقيا على عدة فترات خلال المرحلة المقبلة، وهذا من شأنه أن يزيد سرعة الحصول على اللقاح".

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاحد، أن الهدف النبيل للدولة المصرية هو تحقيق أمن وسلامة المصريين، وهذا الأمر واضح في استنفار الدولة بكافة مؤسساتها في توفير لقاحات كورونا، وعلاج المصابين بالفيروس، معقبًا: "الأطباء يبذلوا مجهود فوق طاقة البشر لعلاج المصابين"

وناشد المواطنين بأن تكون فترة العيد فترة استجمام وسعادة، ولكن لابد أن يصحبها حذر شديد حتى لا نشهد موجة جديد من فيروس كورونا.

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