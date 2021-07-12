مفاجأة سارة.. رقم تاريخي لإيرادات قناة السويس



كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن ايرادات قناة السويس خلال العام المنصرم، قائلًا: القناة حققت 5.840 مليار، وهذا اكبر عائد في تاريخ القناة"، مشيرًا إلى إن القناة حققت طفرة كبيرة جدًا، رغم التحديات الكبيرة التي حدثت خلال الفترة السابق، وأزمة كورونا،



وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن السياسية التسويقية استطاعت أن تتغلب على أزمة كورونا، خاصة ان الحوافز والتخفيضات ادلت لجذب الكثير من السفن للمرور من القناة لأول مرة.



ولفت إلى أن الامور في القناة تسير بشكل جيد للغاية عن العام الماضي بفضل الله، وإذا استمرت العائدات على هذا النحو فقد نصل لـ6 مليار دولار بنهاية هذا العام.