موسيماني يشكر الجهاز الطبي بالأهلي

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موسيماني يشكر الجهاز الطبي بالأهلي
الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:30 ص
علي نبوي
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وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الشكر للجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبوعبلة، على المجهود الكبير الذى بذله طيلة الفترة الماضية من أجل تجهيز جميع اللاعبين. التنسيق مع الجهاز الفني في هذا الملف رغم وجود ضغط مباريات وتكرار الإصابات العضلية خلال الفترة الماضية.
وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة مصر المقاصة التي أقيمت على استاد الجيش بالسويس: لدينا جهاز فني رائع..يدير ملف الإصابات بشكل مميز وهناك تعاون مستمر بيننا.
وأكد موسيماني على ثقته التامة في الجهاز الطبي بالنادي والذي وصل بالفريق والي عمل تحت ضغط كبير خلال الأيام الماضية ولكنه نجح في تجهيز جميع اللاعبين وأصبح الأهلي بدون إصابات باستثناء وليد سليمان فيما سيشارك علي لطفي في المران الجماعي وسيكون متواجدا في رحلة الفريق إلى المغرب لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا.
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