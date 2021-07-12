موسيماني يشكر الجهاز الطبي بالأهلي













وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الشكر للجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبوعبلة، على المجهود الكبير الذى بذله طيلة الفترة الماضية من أجل تجهيز جميع اللاعبين. التنسيق مع الجهاز الفني في هذا الملف رغم وجود ضغط مباريات وتكرار الإصابات العضلية خلال الفترة الماضية.





وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة مصر المقاصة التي أقيمت على استاد الجيش بالسويس: لدينا جهاز فني رائع..يدير ملف الإصابات بشكل مميز وهناك تعاون مستمر بيننا.



