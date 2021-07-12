Advertisements

موسيماني يشكر الجهاز الطبي بالأهلي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements



وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الشكر للجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبوعبلة، على المجهود الكبير الذى بذله طيلة الفترة الماضية من أجل تجهيز جميع اللاعبين. التنسيق مع الجهاز الفني في هذا الملف رغم وجود ضغط مباريات وتكرار الإصابات العضلية خلال الفترة الماضية.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة مصر المقاصة التي أقيمت على استاد الجيش بالسويس: لدينا جهاز فني رائع..يدير ملف الإصابات بشكل مميز وهناك تعاون مستمر بيننا.

وأكد موسيماني على ثقته التامة في الجهاز الطبي بالنادي والذي وصل بالفريق والي عمل تحت ضغط كبير خلال الأيام الماضية ولكنه نجح في تجهيز جميع اللاعبين وأصبح الأهلي بدون إصابات باستثناء وليد سليمان فيما سيشارك علي لطفي في المران الجماعي وسيكون متواجدا في رحلة الفريق إلى المغرب لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا.

أخبار تهمك

بعد هدفي محمد شريف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ نصف ساعة

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ ساعة و نصف

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إنجلترا تحسم الشوط الأول أمام إيطاليا بهدف وتقترب من التتويج بكأس أمم أوروبا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى الجولة الأخيرة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

12:05 ص

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

12:09 ص

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

11:05 م

عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

11:18 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي