Advertisements

نجم ريال مدريد يتمسك بفرصة أنشيلوتي الأخيرة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


تحدث  تقرير صحفي إسباني مساء اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الدولي إيسكو ألاركون، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد في الفترة المقبلة.

مستقبل إيسكو مع ريال مدريد

ومن المقرر أن ينتهي عقد إيسكو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، حيث زعمت العديد من التقارير الصحفية رغبة الميرنجي في عرضه للبيع هذا الصيف، لتحقيق ربح مادي، خصوصا بعد تراجع مستواه.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الجناح الدولي إيسكو يتمسك بالحصول على فرصة أخيرة مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم الجديد.

وتابعت الصحيفة أن إيسكو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد يرغب في تغيير قناعات مسؤولي القلعة البيضاء الذين يخططون لبيعه هذا الصيف.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن إيسكو يعتقد أنه سيكون قادرًا على استعادة مستواه تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعكس ما مر به مع زين الدين زيدان.

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل من عمرو أديب بشأن تركيا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 13 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من نصف ساعة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب: "مش عايز أقولكم مين بيصيف عندنا السنادي"

منذ ساعتين

رسميًا.. رونالدو هدافًا ليورو 2020

منذ أقل من نصف ساعة

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد هدفي محمد شريف.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعتين و 47 دقيقة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا الثنائي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نقص في الأكسجين.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

12:09 ص

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

12:05 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 13 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:55 ص

رسميًا.. رونالدو هدافًا ليورو 2020

12:55 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي