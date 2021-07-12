نجم ريال مدريد يتمسك بفرصة أنشيلوتي الأخيرة









تحدث تقرير صحفي إسباني مساء اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الدولي إيسكو ألاركون، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد في الفترة المقبلة.





مستقبل إيسكو مع ريال مدريد





ومن المقرر أن ينتهي عقد إيسكو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، حيث زعمت العديد من التقارير الصحفية رغبة الميرنجي في عرضه للبيع هذا الصيف، لتحقيق ربح مادي، خصوصا بعد تراجع مستواه.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الجناح الدولي إيسكو يتمسك بالحصول على فرصة أخيرة مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم الجديد.





وتابعت الصحيفة أن إيسكو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد يرغب في تغيير قناعات مسؤولي القلعة البيضاء الذين يخططون لبيعه هذا الصيف.



