"الغيطي" يفجر كارثة: شاب اعتدى على 3 شقيقات من ذوي الهمم (فيديو)

كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن واقعة مؤسفة، قائلًا إن أحد الأشخاص اغتصب 3 شقيقات من ذوي الاحتياجات الخاصة، معقبًا: "مش عارف أقول إيه.. هو ده بني آدم".





وأوضح "الغيطي"، خلال تقديم برنامجه "الثامنة مساءً"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال" مساء الأحد، أنهم 4 شقيقات من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعيشون في منزلهم بمفردهم في إحدى القرى، وقام أحد الأشخاص، عمره 27 سنة، بالتعدي جنسيًا على الأولى، والتحرش بالثانية، وإغلاق غرفة على الثالثة بعد صراخها.



