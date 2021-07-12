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"الغيطي" يفجر كارثة: شاب اعتدى على 3 شقيقات من ذوي الهمم (فيديو)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:43 ص
محمد الغيطي
محمد الغيطي
أمنية فوزي
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كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن واقعة مؤسفة، قائلًا إن أحد الأشخاص اغتصب 3 شقيقات من ذوي الاحتياجات الخاصة، معقبًا: "مش عارف أقول إيه.. هو ده بني آدم".

وأوضح "الغيطي"، خلال تقديم برنامجه "الثامنة مساءً"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال" مساء الأحد، أنهم 4 شقيقات من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعيشون في منزلهم بمفردهم في إحدى القرى، وقام أحد الأشخاص، عمره 27 سنة، بالتعدي جنسيًا على الأولى، والتحرش بالثانية، وإغلاق غرفة على الثالثة بعد صراخها.

وأضاف الإعلامي، أن أحد الجيران أنقذت الفتيات، وحرروا محضرًا بالواقعة، لافتًا إلى أن المتهم هرب بعد ارتكاب الواقعة.

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